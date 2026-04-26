8回2死から右翼の頭上を越える適時二塁打も…■中日 3ー0 ヤクルト（26日・バンテリンドーム）中日・川越誠司外野手にアクシデントが発生した。26日に本拠地で行われたヤクルト戦、8回に適時打を放った直後、二塁を狙った際に右肩を痛めたのか、その場に倒れ込んだまま動けず。担架で搬送された。歓声が一転して悲鳴に変わった。中日が1-0と1点リードして迎えた8回、細川成也外野手が貴重な追加点を放った。2死三塁の好機で川