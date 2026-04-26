2019年にパ・リーグ記録の81試合に登板した鉄腕メキシカンリーグのラグナ・ユニオン・コットンファーマーズは25日（日本時間26日）、前西武の平井克典投手がロースターから外れると発表した。メキシコの地で新たなスタートを切った右腕だったが、異国の地で結果を残すことはできなかった。入団後はリリーフとして3試合に登板したものの、防御率27.00と打ち込まれた。平井は2016年ドラフト5位でHonda鈴鹿から西武に入団。1年