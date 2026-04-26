広島戦に先発した大竹が5回まで無失点投球■阪神 ー 広島（26日・甲子園）阪神の大竹耕太郎投手は26日、本拠地で行われた広島戦に先発登板。5回、持丸泰輝捕手を打席に迎えた場面で73キロの超スローボールを投じた。ストライクとはならなかったが、思わぬ一球に甲子園はどよめきに包まれた。意表を突く“超遅球”にファンは呆気にとられた。阪神バッテリーは5回2死で迎えた持丸への2球目にスローボールを選択。大竹はゆったり