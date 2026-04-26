中日ファンクラブが今年で20周年■中日 ー ヤクルト（26日・バンテリンドーム）中日は26日、本拠地バンテリンドームでヤクルト戦に臨む。首位相手に2連勝し、今季の日曜“初勝利”を、エース・高橋宏斗投手で狙う一戦。3タテを願うファンはいつもと異なる、ある“仕様”に目を奪われた。思わず目を奪われるデザインだ。中日はホームゲームでありながら、着用しているユニホームは真っ黒。随所に青が映える斬新なデザインだ。実