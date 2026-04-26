中日ファンクラブが今年で20周年

■中日 ー ヤクルト（26日・バンテリンドーム）

中日は26日、本拠地バンテリンドームでヤクルト戦に臨む。首位相手に2連勝し、今季の日曜“初勝利”を、エース・高橋宏斗投手で狙う一戦。3タテを願うファンはいつもと異なる、ある“仕様”に目を奪われた。

思わず目を奪われるデザインだ。中日はホームゲームでありながら、着用しているユニホームは真っ黒。随所に青が映える斬新なデザインだ。実は、この試合は「FCスペシャルゲーム」として開催され、特別ユニホームでの試合となった。

中日のファンクラブ（FC）は今年で創設20周年を迎え、「20祭」をテーマに、FCスペシャルゲームを全6試合を行う。ちょうど26日のヤクルト戦がお披露目となった。中日球団HPによると、今回の「ブラックユニホーム」は「挑戦の象徴。2026年だけの特別なユニホーム」となっており、FCを象徴する赤色で背番号を、袖のエンブレムも20周年特別仕様になっているという。

主に白のホームユニホームを見慣れていたファンからは驚きに加え、称賛の声が寄せられた。「黒ユニやと雰囲気違うね。カッコええ」「ずっとこれでいいのに」「黒ユニが1番かっこいいじゃねぇか」「今年のFCユニやっぱりカッコ良いね」「中日のユニいいな」「黒ユニ良すぎないか？」「黒ユニかっこよすぎる」と大絶賛の模様だ。