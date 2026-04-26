熊本で行われたソフトバンクとロッテの一戦■ロッテ 5ー0 ソフトバンク（25日・熊本）熊本のリブワーク藤崎台球場では25日、ソフトバンクとロッテの1軍公式戦が行われた。同球場の外野スタンドには巨大な“名物”が鎮座しており、「クスノキが凄いな」「モニター見えない」とファンが再注目している。外野スタンドに鎮座してビジョンを覆うように生えるのは、国指定天然記念物のクスノキ群。伐採することができないため、成長