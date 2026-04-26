熊本で行われたソフトバンクとロッテの一戦

■ロッテ 5ー0 ソフトバンク（25日・熊本）

熊本のリブワーク藤崎台球場では25日、ソフトバンクとロッテの1軍公式戦が行われた。同球場の外野スタンドには巨大な“名物”が鎮座しており、「クスノキが凄いな」「モニター見えない」とファンが再注目している。

外野スタンドに鎮座してビジョンを覆うように生えるのは、国指定天然記念物のクスノキ群。伐採することができないため、成長してスタンドからグラウンドにせり出す形となっている。左翼スタンドからは、モニターの一部が隠れてしまって見ることができない。

また同球場での試合前には、審判団がクスノキの前でルールを確認するのが恒例にもなっている。

X（旧ツイッター）では改めて話題に。「グラウンドまで垂れ下がったら切るのかな」「藤崎台といえば外野スタンドの木だよな」「熊本の球場の外野スタンドの木すごいな」「球場の外野にでかい木あるけど、もしホームラン性の打球が木に当たってフェアゾーン行ったらどうなるの？」「外野の木切れない系かな。見づらそう」「国天然記念物だから簡単に切れないんですよね いや寧ろそんなとこで野球やってええんか？」「藤崎台の外野のクスノキでかすぎよな。天然記念物だからむやみに切れないらしいけど」とファンがコメントしていた。（Full-Count編集部）