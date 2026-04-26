横浜スタジアムで始球式を行った■巨人 7ー2 DeNA（25日・横浜）女子プロゴルファーの都玲華さんが25日、横浜スタジアムで行われたDeNA-巨人の試合前に始球式に登場した。笑顔で投球に臨んだが、投球後には頭を抱える結果に。それでもファンからは「可愛すぎる」「可愛いと思ったらゴルファーだったんか」と興奮のコメントが寄せられた。投球を前に都さんはインスタグラムで、「野球は未経験ですが、アスリート代表として頑張