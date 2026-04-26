打てば打つほど…高まるトレード論ホワイトソックスの村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）の試合を終えてMLBトップタイの11本塁打を放っている。チームは近年低迷しているホワイトソックス。米メディアはチームに求められる“決断”について詳報。トレードの可能性も指摘した。村上は昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億円）で契約。名門チームは獲得を見送る結果となったが、1年目の最初の26試合で11本