カブス戦の試合前【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手は25日（日本時間26日）、本拠地で行われるカブス戦の試合前、鈴木誠也外野手と再会し、談笑を交わした。山本は21日（同22日）のジャイアンツ戦に登板し7回3失点で黒星。この日は、次回登板に向けてグラウンドで調整を行った。鈴木は「5番・右翼」で先発出場する。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）以来とな