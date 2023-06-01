本拠地・カブス戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、本拠地・カブス戦に「1番・指名打者」で先発出場する。11試合ぶりの6号本塁打に期待がかかる。佐々木朗希投手は今季初勝利をかけて先発する。大谷は前日24日（同25日）の同戦で「1番・DH」で先発出場し、3打数で3試合連続ノーヒットに終わった。10試合ノーアーチで打