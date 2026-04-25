昨季のサイ・ヤング賞右腕が本領発揮パイレーツのポール・スキーンズ投手は24日（日本時間25日）、敵地ブルワーズ戦で7回無失点の投球を披露した。開幕戦では5失点で初回KOとなったものの、以降は貫禄の結果でサイ・ヤング賞レースに“復帰”。ファンからは「彼にサイ・ヤングを」「地球上最高の投手」と絶賛の声があがっている。この日は7回2死まで無安打投球を披露。バウアーズにシフトの間を抜ける安打で無安打は途絶えたが