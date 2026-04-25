昨季のサイ・ヤング賞右腕が本領発揮

パイレーツのポール・スキーンズ投手は24日（日本時間25日）、敵地ブルワーズ戦で7回無失点の投球を披露した。開幕戦では5失点で初回KOとなったものの、以降は貫禄の結果でサイ・ヤング賞レースに“復帰”。ファンからは「彼にサイ・ヤングを」「地球上最高の投手」と絶賛の声があがっている。

この日は7回2死まで無安打投球を披露。バウアーズにシフトの間を抜ける安打で無安打は途絶えたが、相手打線をねじ伏せた。

2024年には新人王、昨年は初のサイ・ヤング賞に輝いた右腕は、今季開幕戦では初回に2死しか取れず5失点でまさかのKO。守備の乱れも大きかったが、防御率67.50で2026年シーズンが始まることになった。

しかし、以降は貫禄のピッチングを続ける。5試合でわずか3失点の好投を見せ、防御率はリーグ10位の2.48まで改善。1投球回あたり何人の走者を出したかを表す数値「WHIP」は同2位の0.72。開幕戦を除けば0.53の高数値となっている。

人気インフルエンサーでガールフレンドのオリヴィ・ダンさんはインスタグラムで「素晴らしい」と称賛。X（旧ツイッター）では日米のファンから「彼が生きている限り、CY賞レースで勝てるやつはいない」「完封するところだった」「キャリア最高の登板の1つ」「彼は揺るがない」「凄すぎて笑える」「スキーンズだよな。最大のライバルは」「大谷山本がサイ・ヤング賞狙うならやはり一番の壁はスキーンズか」と驚愕の声があがっている。（Full-Count編集部）