WBCで活躍の種市…復帰2試合目でアクシデント■ソフトバンク ー ロッテ（25日・熊本）ロッテの種市篤暉投手が25日、ソフトバンク戦で負傷交代した。打球を追いかけた際に左脚を痛めたとみられ、担架で搬送された。アクシデントに場内は騒然となった。初回、2死三塁から柳田が放った一塁側への打球を追いかけようとした際、負傷したとみられる。座り込んで動けず、担架で運ばれて交代。搬送される種市は頭を抱えていた。ロッ