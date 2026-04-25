タッカーの本塁打性の打球は9球場でスタンドインだった【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間25日・ロサンゼルス）カブス・鈴木誠也外野手は24日（日本時間25日）、敵地でのドジャース戦に「5番・右翼」で先発出場。3回に本塁打性の打球を好捕する超絶美技を披露した。対戦相手であるはずのドジャース側の記者、「素晴らしい捕球を披露した」と最敬礼している。衝撃のプレーが飛び出したのは3回の守備だ。ドジャースがウィル