「5番・右翼」で先発出場【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間25日・ロサンゼルス）カブスの鈴木誠也外野手が美技で魅せた。24日（日本時間25日）に行われた敵地でのドジャース戦。3回にカイル・タッカー外野手が放った本塁打性の打球を、右翼フェンスにぶつかりかけながらキャッチ。衝撃の美技にドジャースタジアムも騒然とした。ドジャースがウィル・スミス捕手の3ランで先制した直後だった。続くタッカーが右翼ポール際へ