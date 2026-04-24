田中将は6回2/3を投げ8安打無失点と好投した■ DeNA ー 巨人（24日・横浜）巨人の田中将大投手が24日、横浜スタジアムで行われた巨人戦に先発。6回2/3を8安打無失点の好投で、日米通算203勝目の権利を持って降板したが、3番手の大勢投手が同点に追いつかれて白星は消えた。田中将の熟練の投球術が光った。初回先頭の三森に左前打されるも、二盗を阻止。立ち上がりを3人で終えた。2回1死一、二塁、4回2死二塁と得点圏に走者を進