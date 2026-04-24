6戦連発はならずも守備で貢献した【MLB】Wソックス 4ー1 Dバックス（日本時間24日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で出場し、5打数1安打、3三振だった。6試合連続本塁打はならなかったが、4回の守備で超美技を披露し、ファンも「珠玉のプレー」などと魅了されている。1-1の同点で迎えた4回1死走者なしの場面だった。ダイヤモンドバックスのエイドリアン・デルカ