ドジャースとジャイアンツの3連戦が終了【MLB】ドジャース 3ー0 ジャイアンツ（日本時間24日・サンフランシスコ）オラクルパークで行われたジャイアンツとドジャースの3連戦が23日（日本時間24日）に終了した。いずれもロースコアの好ゲームが繰り広げられたが、カード最終戦では“報復死球”が飛び出すなど、不穏な終わり方となった。発端は21日（同22日）の初戦だった。ジャイアンツのイ・ジョンフが生還を試みた際、送球を