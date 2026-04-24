23日の2軍戦で育成出身21歳・三塚が技ありサヨナラ打巨人2軍は23日、本拠地で行われたファーム・リーグ中地区・西武戦に1-0で勝利し、試合のなかった首位DeNAとのゲーム差を「0」とした。緊迫した投手戦を制したのは、4年目・三塚琉生外野手の芸術的な一振り。今季の巨人2軍はリーグ最多118得点を挙げており、試合を決めた三塚をはじめ、実に5人がファーム・リーグ中地区の打点ランキングのトップ10に名を連ねている。育成出身