8回2死満塁のピンチで左翼前に落ちそうな打球を好捕■DeNA 7ー6 阪神（22日・横浜）DeNAの京田陽太内野手が22日、本拠地である横浜スタジアムで行われた阪神戦で、絶体絶命のピンチを救う驚愕のファインプレーを見せた。同点の満塁というしびれる場面でジャンピングキャッチ。空を飛んだかのような華麗な守備に対し、ファンからは「神ですか」などと大興奮の声が次々と上がっている。球場が大歓声に包まれたのは、6-6の同点で