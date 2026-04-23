6回5安打無失点も3勝目ならず【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地のジャイアンツ戦に0-3で完封負けを喫した。「1番・投手」で投打同時出場した大谷翔平投手は、投げては6回5安打無失点で降板。バットでは4打数無安打に終わり、連続出塁記録は53試合でストップした。試合後、デーブ・ロバーツ監督は“打者・大谷”に注文した。投手・大谷は最高だっ