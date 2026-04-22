T-岡田氏は2017年にNPB通算99999号本塁打を放っているが…20日のパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き supported by ナッシュ」にGG佐藤さん、T-岡田さんが出演。視聴者からのコメントをきっかけにT-岡田さんが、自身が放った「NPB通算99999号ホームラン」について振り返る場面があった。番組中盤、視聴者から「T-岡田さんのホームランといえばZOZO（マリンスタジアム）での逆転3ランと99999号のホ