若手のエラーが流れ一変、5失点の契機にパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き supported by ナッシュ」に20日、GG佐藤氏とT-岡田氏が出演した。勝負を分けた“隠れたワンプレー”を深掘りする新企画「GT Runs」が始動。若手選手の失策について、自身の体験を踏まえて言及した。「私だから言える話ですし、後輩の話でもあるので」と前置きしたうえで、GG佐藤氏が取り上げたのは、18日に行われた日本