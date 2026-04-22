奈良間と水野の好守にファンからも絶賛の声■ 日本ハム 3ー1 楽天（21日・エスコンフィールド）日本ハムの二遊間が、衝撃的な美技を披露した。21日にエスコンフィールドで行われた楽天戦で、7回に奈良間大己内野手と水野達稀内野手が見せたグラブトスと素手キャッチ。見事な連係プレーに、ファンからは「メジャーみたいやな」「アライバ？」と驚きの声が上がっている。7回、楽天の5番・村林一輝内野手が放った当たりは、中前へ