奈良間と水野の好守にファンからも絶賛の声

■ 日本ハム 3ー1 楽天（21日・エスコンフィールド）

日本ハムの二遊間が、衝撃的な美技を披露した。21日にエスコンフィールドで行われた楽天戦で、7回に奈良間大己内野手と水野達稀内野手が見せたグラブトスと素手キャッチ。見事な連係プレーに、ファンからは「メジャーみたいやな」「アライバ？」と驚きの声が上がっている。

7回、楽天の5番・村林一輝内野手が放った当たりは、中前へ抜けるかという鋭い打球だった。これに二塁手の奈良間が横っ跳びで反応。一度は打球を弾いたものの、すぐさまグラブに収めると、倒れ込みながら後ろ向きのままグラブトス。ベースカバーに入った遊撃手の水野は、この送球を素手でキャッチしながら二塁ベースを踏み、アウトにした。楽天側もリプレー検証を求めたが判定は覆らず、球場は騒然となった。

チームを救ったプレーにファンも熱狂。「DAZN」公式X（旧ツイッター）が映像を公開すると、「サーカスプレー！」「奈良間のプレーまじで華あるよな」「奈良間たまらん」「スーパーすぎたわ」「勝負の分かれ目でしたね」「痺れました！」「何度この2人に助けられているのか」といった称賛の声が続出した。

また、水野の絶妙なベース踏みに対し「水野の1ミリ」と称賛する声や、かつての中日の名コンビになぞらえて「アライバ？」「ミズナラ二遊間最高」と期待を寄せるファンも。試合はリードを守り切った日本ハムが3-1で勝利を収めている。（Full-Count編集部）