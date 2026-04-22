大谷のABSチャレンジには「うまくいかなかったが、賢いプレーだった」【MLB】ジャイアンツ 3ー1 ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）ドジャースの山本由伸投手は21日（日本時間22日）、敵地で行われたジャイアンツ戦に先発し、7回3失点で今季2敗目を喫した。チームはパドレスに同率首位に並ばれた。デーブ・ロバーツ監督は右腕について「序盤はキレがなかった。カーブが高めに浮いていた」と指摘した。しかし2回以降