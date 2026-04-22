1-3の7回2死一塁から快速飛ばして遊撃内野安打【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、敵地で行われたジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第4打席に遊撃内野安打を放ち、連続試合出塁を「53」に伸ばした。球団2位の2000年ショーン・グリーンに並び、アジア出身選手では2018年のチュ・シンス（秋信守）を超えて歴代1位となった。この