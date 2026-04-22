1-3の7回2死一塁から快速飛ばして遊撃内野安打

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、敵地で行われたジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第4打席に遊撃内野安打を放ち、連続試合出塁を「53」に伸ばした。球団2位の2000年ショーン・グリーンに並び、アジア出身選手では2018年のチュ・シンス（秋信守）を超えて歴代1位となった。

この日は空振り三振、空振り三振、右飛と第3打席までは快音がなかった。しかし1-3の7回2死一塁の第4打席。左腕ミラーの6球目の速球を弾き返すと打球は三遊間へ。遊撃手が捕球したが、大谷は快速を飛ばして一塁を駆け抜けた。直前の5球目にはABSチャレンジに失敗していたが、しっかり記録を更新した。

連続試合出塁の球団歴代最長は1958年デューク・スナイダーの「58」、メジャー記録は1949年テッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の「84」。また記録を伸ばし、偉大な数字にも一歩ずつ迫っている。（Full-Count編集部）