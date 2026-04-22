隅田は7回4失点で2勝目も「モヤモヤが残ります」少し古い表現で言えば“ジキルとハイド”。1イニングだけがまるで別人のような投球だった。西武・隅田知一郎投手は21日、本拠地ベルーナドームで行われたソフトバンク戦に先発。2回に5安打を集中された上、2暴投の大荒れで一挙4点を奪われたが、その他のイニングは被安打0の快投。トータル7回105球、4失点で今季2勝目（1敗）を挙げた。「味方打線に点を取ってもらった後の大量失点