7回2死一塁の第5打席にスライダーをすくい上げ左翼席最上段へ【MLB】カブス ー フィリーズ（日本時間22日・シカゴ） カブスの鈴木誠也外野手が21日（日本時間22日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に「4番・右翼」で先発出場し、今季1号2ランを放った。怪我の影響で出遅れていたが、出場11試合目で待望の初アーチとなった。チームは今永昇太投手の好投もあり、7-4で勝利。7連勝を飾った。4-1の7回2死一塁で迎えた鈴木の第5打席