大谷は前回先発では5年ぶりに投手専念【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、敵地で行われるジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。22日（同23日）には先発登板が予定されているが、デーブ・ロバーツ監督は「うーん……ああ。明日は彼が打つ」と投打二刀流復帰を示唆した。大谷は前回先発した15日（同16日）のメッツ戦では、5年ぶ