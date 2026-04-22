大谷は前回先発では5年ぶりに投手専念

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、敵地で行われるジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。22日（同23日）には先発登板が予定されているが、デーブ・ロバーツ監督は「うーん……ああ。明日は彼が打つ」と投打二刀流復帰を示唆した。

大谷は前回先発した15日（同16日）のメッツ戦では、5年ぶりに投手に専念。6回95球を投げ2安打1失点10奪三振で今季2勝目を挙げていた。ここまで3登板で防御率0.50をマークしている。

再び投手に専念する可能性を聞かれた指揮官は「うーん……ああ」と言い淀んだ。そして「登板時に打席に立たないと、多少なりとも負担が軽減されることは理にかなったことだ。彼は間違いなく（二刀流を）上手にこなしているが、（投手専念が）理にかなっているようであれば。私たちはその件について話合いをする」と話した。

そして「彼の前向きな姿勢には満足しているけどね。明日は彼がいい投球をしてくれるだろう」と期待を寄せた。

地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番を務めるジャック・ハリス記者は「明日先発登板するショウヘイ・オオタニがDHに戻るか質問された際にロバーツ監督は一時停止したあと、イエスと言った。投手専任になる日があるかもしれないと言及したが、明日は二刀流起用に自信があるそうだ」と見通しを述べた。（Full-Count編集部）