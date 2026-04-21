西武の仲三優太が3号2ランなど3安打西武の仲三優太外野手が21日、ジャイアンツタウンで行われたファームの巨人戦に「3番・左翼」で出場すると3号2ランなど3安打をマークした。ロマン溢れる23歳の一発に「2軍でやることない」とファンも昇格を待ち望んでいる。第2打席で右翼への三塁打、7回には右前打を放って迎えた、1点ビハインドの8回の第4打席だった。2死一塁で、園田純規投手が投じた114キロのカーブを強振した。高々と