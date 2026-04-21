巨人・則本がプロ初安打を記録した■巨人 ー 中日（21日・長野）巨人の則本昂大投手が21日、中日戦（長野）に先発し、3回の初打席で三塁への内野安打を記録し、14年目のプロ初安打をマークした。テクニック満載の技ありの打にファンも驚愕している。則本は両軍無得点の3回無死一塁で、左打席へ立った。カウント1-1から金丸夢斗投手が投じた外角球に対し犠打を試みた。打球はチャージをかけてきた相手三塁の高橋周平内野手の右