ディアスが右肘手術で離脱番記者も嘆きしかない……。ドジャースは20日（日本時間21日）、エドウィン・ディアス投手が右肘の関節遊離体（ネズミ）を除去する手術を受けると発表した。昨オフ、3年総額6900万ドル（約110億円）で入団した“守護神”の早期離脱に米記者も落胆している。球団はこの日、ディアスが右肘の関節遊離体（ネズミ）を除去する手術を受けると発表した。同日に負傷者リスト（IL）入りし、22日（同23日）にロ