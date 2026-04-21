巨人・石塚裕惺は5回の守備の途中で交代を告げられた巨人・石塚裕惺内野手が21日、ジャイアンツタウンで西武とのファーム戦で3号2ランを放つなど活躍した。しかし、5回の守備中に突然の交代を告げられ、自身も唖然。その後、“理由”が判明したことで、ファンも「そういうことだったの……」と納得していた。石塚は初回、無死一塁で西武の上田大河投手が投じた初球の129キロのスライダーを見逃さなかった。打球はバックスクリ