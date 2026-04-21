“8戦7発”は1900年以降では史上3人目の記録【MLB】ドジャース 12ー3 ロッキーズ（日本時間22日・デンバー）ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は20日（日本時間21日）、敵地で行われたロッキーズ戦に「9番・一塁」で先発出場。2打席連発を放つなど5打数2安打3打点の活躍を見せた。本塁打は早くも7号となり、リーグ2位タイ。快音を響かせる25歳にファンは「やばすぎ」「ずっと使ってくれ」と歓喜している。“第2捕手”がバッ