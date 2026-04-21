前田健太が4月7日以来の先発登板楽天は21日、森林どりスタジアム泉で行われたロッテとのファーム公式戦に13-0で大勝した。先発は、7日の1軍戦以来の登板となる前田健太投手。初回を3者凡退で切り抜けると、3回2死から四球と内野安打で走者を背負った場面も無失点に抑えた。5回を60球で投げ抜き、2安打2四球3奪三振で無失点の好投を見せた。打線は初回、満塁のチャンスを迎えると、1死からオスカー・ゴンザレス外野手の2点適時