英国推理作家協会賞で最優秀新人賞を受賞したミステリ。作者にとってはこれがデビュー作にあたる。ベテランの警察官と新しく導入された高性能ＡＩとが協力して、捜査にあたるＳＦミステリだ。ＡＩであるロックのキャラクター性がひと昔のＳＦを彷彿とさせて面白い。空気を読まないところとか、過度に論理的なところとか、「スタートレック」のスポックの初期設定みたいだ。というか、スポック以上に融通の利かないところが、か