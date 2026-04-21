守護神のディアスが右肘手術で長期離脱【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）ドジャースは20日（日本時間21日）、エドウィン・ディアス投手が22日（同23日）に右肘の手術を行うことを発表した。開幕1か月で訪れた緊急事態に、デーブ・ロバーツ監督は「現時点ではクローザーを名指しすることはない」と、守護神を固定せず戦うことを示唆した。ディアスは、昨オフに3年6900万ドル（約110億円）でドジャース