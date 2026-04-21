21日に負傷者リスト入りドジャースは20日（日本時間21日）、エドウィン・ディアス投手が右肘の関節遊離体（ネズミ）を除去する手術を受けると発表した。後半戦の復帰を目指す。ディアスはこの日、負傷者リスト（IL）入りしていた。手術は22日（同23日）、ロサンゼルス市内のカーラン・ジョーブ整形外科クリニックで行われる。ディアスは昨オフ、3年6900万ドル（約110億円）で入団し、クローザーとして期待されていたが開幕から