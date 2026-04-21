「歩きスイング」「けんけん」「バックステップ」…著名コーチお勧め練習打撃で飛距離を伸ばすためには、腕力だけでなく地面から得た力を効率よくボールへ伝える必要がある。しかし、体が突っ込むことを恐れて動きが小さくなったり、後ろ足に体重が残りすぎたりしてしまう選手は少なくない。低学年でも体重移動の感覚を体感し、スイングを加速させられる具体的な練習法を紹介しよう。・スイング時に地面の力をうまく利用できない