「歩きスイング」「けんけん」「バックステップ」…著名コーチお勧め練習

打撃で飛距離を伸ばすためには、腕力だけでなく地面から得た力を効率よくボールへ伝える必要がある。しかし、体が突っ込むことを恐れて動きが小さくなったり、後ろ足に体重が残りすぎたりしてしまう選手は少なくない。低学年でも体重移動の感覚を体感し、スイングを加速させられる具体的な練習法を紹介しよう。

・スイング時に地面の力をうまく利用できないのはなぜか。

・踏み出す足が真っすぐ出ず、方向が安定しない原因はどこにあるか。

・後ろ重心のスイングを改善し、投手方向へ力を伝えるにはどうすればよいか。

沖縄で野球スクールを運営する大城亮さんは、大袈裟な動きで体重移動を覚える「ウオークスイング」を推奨している。これは文字通り、ティー台に対して距離をとり、軸足から歩み寄って打つドリルだ。軸足にしっかり体重を乗せてから前足へ一気に移し替えることで、スイングスピードを生み出せるという。ポイントは、歩く動作に集中しすぎてボールとの距離が近くなりすぎないよう、バットがスムーズに出る空間を確保すること。まずは極端な動作を反復することで、自然と力強く踏み込む感覚が身につく。

野球塾で代表を務める下広志さんもまた、小学校低学年でも取り組める「けんけんドリル」を紹介している。投手方向に真っすぐ踏み出せないエラー動作を防ぐのが狙い。バットを構えて軸足一本で立ち、投手側へ数回けんけんしてから着地して振る。この際、軸足の膝が前に出すぎず、股関節、膝、足首が一直線になっているかを確認するのが大切だ。投手側に真っすぐ移動できるよう地面に目印を置くのも効果的であり、正しいステップを習慣化することで、体重移動の難しさを克服しやすくなる。

関メディベースボール学院の井戸伸年総監督は、打球が伸びない原因として後ろ重心になりすぎる点を懸念。軸足を意識しすぎると骨盤のラインが下を向き、力が斜め下へ逃げてしまうという。これを解消するのが「バックステップ」を取り入れた練習。バットは両腕で抱えるように持ち、捕手方向に一度ステップしてから前足を踏み込んで上半身の回転動作を行う。軸足の股関節に乗りやすくなり、投手方向へ向かう体重移動の感覚が身につく。素振りで行えば負荷が高まり、スイング力を高めるドリルとして機能する。

体重移動の感覚が身につけば、小手先ではない力強い打球を飛ばすスイングのコツが掴めるはず。課題に合った動きを、時には極端に繰り返すことで、技術は確実に向上していくはずだ。

・軸足から歩み寄って打つ「ウオークスイング」は、エネルギーをボールへぶつける感覚を養える。

・軸足で跳ねて打つ「けんけんドリル」は、投手方向へ真っすぐ踏み出すステップ足の使い方が身につく。

・後ろ重心になる課題には、捕手方向へ下がる「バックステップ」ドリルによって骨盤の角度を適正化できる。（First-Pitch編集部）