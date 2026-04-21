ヤクルト一筋14年…2023年限りで現役を引退した荒木貴裕氏野球と醤油――。一見全く関係のない2つのジャンルでセカンドキャリアを邁進しているのが、2023年限りで現役を引退した荒木貴裕氏だ。ヤクルト一筋14年間の現役生活を終え、「生まれ故郷の富山に貢献できることをしたい」と異色の取り組みに乗り出した。富山県小矢部市出身の荒木氏だが、高校は山梨・帝京三高に進学した。「県外に出てからの人生の方が長いですし、正