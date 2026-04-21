NPB選手から小学生まで指導する高島誠氏が推奨…移動スピードと反応を高めるドリル守備に必要な移動スピードと反応の速さを高めるにはどうすればいいのか。NPB選手から小学生まで幅広い年代を長年指導し、身体作りをベースにした技術指導に定評のある高島誠さんは、捕球から素早く送球に移行できる身体の使い方を身に付ける「リーチバランス」ドリルを推奨している。捕れるかどうかギリギリの際どい打球に対してグラブを出す際