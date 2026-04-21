NPB選手から小学生まで指導する高島誠氏が推奨…移動スピードと反応を高めるドリル

守備に必要な移動スピードと反応の速さを高めるにはどうすればいいのか。NPB選手から小学生まで幅広い年代を長年指導し、身体作りをベースにした技術指導に定評のある高島誠さんは、捕球から素早く送球に移行できる身体の使い方を身に付ける「リーチバランス」ドリルを推奨している。

捕れるかどうかギリギリの際どい打球に対してグラブを出す際、ただ腕を伸ばすだけでは身体のバランスが崩れてしまう。実際の試合では、捕球して終わりではなく、すぐさまスローイングへと移行しなければならない。そのため、ある程度バランスを取りながらグラブを出し、次のプレーに繋げる身体の使い方が求められる。

その感覚を養うのが「リーチバランス」ドリルだ。まずは前方にコーンを“V字”に並べる。なければペットボトルなどを代用しても構わない。片足で立ち、自分が届くギリギリの距離にあるコーンに片手でタッチしていく。左右それぞれの足で、どちらの手でも行う。

できるようになれば、コーンとの距離を少しずつ広げていく。このドリルで可動域が広がりバランスを取れるようになれば、身体から離れた打球にもバランスを崩さずにグラブを出せるようになっていく。最終的にどちらの足が前でも捕球し、送球できる状態を目指すべきだと高嶋さんは語る。歩幅が「合わなかったんで」という言い訳は通用せず、どんな足の運びになっても打球に対応できる準備が必要だ。

実戦では予期せぬことがしばしば起きるため、どんな状況でもバランスを保つ能力が不可欠になる。慣れてきたら、コーンやペットボトルの上部にボールを置いて、倒さないように取るなど、ゲーム性を取り入れて行うのも効果的だ。（First-Pitch編集部）