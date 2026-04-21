球団発表ドジャースは20日（日本時間21日）、エドウィン・ディアス投手を右肘の遊離体のため負傷者リストに入れたと発表した。ジェイク・イーダー投手をメジャー昇格させた。19日（同20日）の敵地でのロッキーズ戦の8回から6番手として登板。4月10日（同11日）レンジャーズ戦以来、8試合ぶりの登板となったが、1死も取ることができず、3失点で降板した。今季は7試合で1勝0敗、防御率10.50。ディアスは昨オフにメッツからFAに