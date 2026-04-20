吉田は20日の試合は終盤に代打で登場した【MLB】タイガース 6ー2 Rソックス（日本時間20日・ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手の起用法について、日米のファンや米メディアから不満の声が噴出している。19日（日本時間20日）、本拠地で行われたタイガース戦では試合終盤に代打で登場したのみで、チームも敗戦。好成績を残しているにもかかわらずスタメンを外れる厳しい境遇に、SNS上では「どこに行った？」「トレード出