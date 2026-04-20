桑原が複数の打撃指標でチームトップを記録している西武に加わった新戦力が躍動している。今季DeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使して移籍した桑原将志外野手が、新天地で結果を積み重ねている。チーム内の打撃指標の多くでトップの数値を記録。まだ15年目を迎えたベテランが、打線の軸として機能している。開幕から1か月未満ではあるものの、桑原はここまで打率.310、26安打、出塁率.376、長打率.464、OPS.841と主